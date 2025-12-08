Ограничения на выпуск и прием самолетов ввели в аэропорту Геленджика

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения работы. Воздушная гавань курорта не принимает и отправляет самолеты, сообщили в Росавиации.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал в своем телеграм-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.
Ранее на территории Краснодарского края была объявлена беспилотная опасность. Жителям и гостям региона рекомендовано зайти в укрытия без остекления и оставаться там до отмены сигнала.
Напомним, на Кубани запретили съемку и распространение информации об атаках БПЛА. В случае обнаружения беспилотника или иного подозрительного предмета необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить по номеру 112.