При атаке дронов ВСУ на Волгоград повреждены три дома

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Три многоквартирных жилых дома получили повреждения, по уточненным данным, в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Волгоград, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что обломки БПЛА упали в районе двух домов в Трактрозаводском районе Волгограда. По предварительным данным, пострадавших нет. На место ЧП были направлены пожарные и медики. ПВР для жителей поврежденных домов, по информации мэрии, был организован в близлежащей школе. Сейчас там никого нет.
«В результате инцидента с участием БПЛА в Волгограде повреждены три многоквартирных дома», — сказал собеседник агентства.