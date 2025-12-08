Ричмонд
При атаке дронов ВСУ на Волгоград повреждены три дома

В Волгограде три многоквартирных дома получили повреждения при атаке БПЛА.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Три многоквартирных жилых дома получили повреждения, по уточненным данным, в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Волгоград, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что обломки БПЛА упали в районе двух домов в Трактрозаводском районе Волгограда. По предварительным данным, пострадавших нет. На место ЧП были направлены пожарные и медики. ПВР для жителей поврежденных домов, по информации мэрии, был организован в близлежащей школе. Сейчас там никого нет.

«В результате инцидента с участием БПЛА в Волгограде повреждены три многоквартирных дома», — сказал собеседник агентства.

