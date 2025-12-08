Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десятый БПЛА сбит в Волгоградской области днем 8 декабря

8 декабря в Волгоградской области силы ПВО сбили один украинский БПЛА в период с 9:00 мск по 12:00 мск. Об этом сообщили Минобороны РФ.

Источник: AP 2024

Всего за три часа над двумя регионами России и морской акваторией уничтожено 7 БПЛА самолетного типа. Из них 5 — в Ростовской области, по одному — в Волгоградской области и акватории Черного моря.

Ранее, напомним, в Волгоградской области было 9 беспилотников. В Волгограде массированной атаке подверглись жилые дома по улице Лодыгина № 12 и № 13. Обломки БПЛА, по сообщению главы региона, упали в районе указанных домов. Дважды в регионе объявлялась беспилотная опасность, а также закрывался аэропорт. В настоящее время повторная угроза еще не снята.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше