Десятый БПЛА сбит в Волгоградской области днем 8 декабря

Всего за три часа над двумя регионами России и морской акваторией уничтожено 7 БПЛА самолетного типа. Из них 5 — в Ростовской области, по одному — в Волгоградской области и акватории Черного моря.
Ранее, напомним, в Волгоградской области было 9 беспилотников. В Волгограде массированной атаке подверглись жилые дома по улице Лодыгина № 12 и № 13. Обломки БПЛА, по сообщению главы региона, упали в районе указанных домов. Дважды в регионе объявлялась беспилотная опасность, а также закрывался аэропорт. В настоящее время повторная угроза еще не снята.
