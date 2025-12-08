ВС России поразили украинские объекты энергетики, связанные с ВСУ

«Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам предполетной подготовки и запуска бесплотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», — говорится в заявлении.