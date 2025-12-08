Ричмонд
Группировка «Днепр» за сутки ликвидировала до 40 украинских военных

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Группировка «Днепр» уничтожила до 40 украинских военнослужащих и 13 автомобилей за минувшие сутки, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Орехов, Лукьяновское, Разумовка Запорожской области и Никольское Херсонской области», — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что ВС РФ уничтожили до 40 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, артиллерийское орудие и склад горючего.