Группировка «Днепр» за сутки ликвидировала до 40 украинских военных

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Орехов, Лукьяновское, Разумовка Запорожской области и Никольское Херсонской области», — говорится в сообщении.
В Минобороны уточнили, что ВС РФ уничтожили до 40 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, артиллерийское орудие и склад горючего.