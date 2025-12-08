Группировка «Днепр» за сутки ликвидировала до 40 украинских военных

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Орехов, Лукьяновское, Разумовка Запорожской области и Никольское Херсонской области», — говорится в сообщении.