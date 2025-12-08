Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки «Запад»

«Потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены 13 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубица М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов», — отмечает МО РФ.