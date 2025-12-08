Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки «Запад»

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю и продолжили ликвидацию формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы Харьковской области, Брусовка, Александровка, Яровая и Дробышево Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке военного ведомства.
«Потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены 13 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубица М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов», — отмечает МО РФ.