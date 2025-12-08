В ведомстве уточнили, что российские Вооруженные силы поразили живую силу и технику трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Сергеевка, Вольное, Гришино, Родинское, Удачное, Торецкое, Белицкое Донецкой Народной Республики и в Новопавловке Днепропетровской области.
«Потери украинских вооруженных формирований составили до 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении российского военного ведомства.