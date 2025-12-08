Войска «Центра» заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные позиции в зоне своей ответственности, уничтожили за сутки до 425 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в понедельник Минобороны РФ.