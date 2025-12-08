Ричмонд
Войска «Центра» заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные позиции в зоне своей ответственности, уничтожили за сутки до 425 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

В ведомстве уточнили, что российские Вооруженные силы поразили живую силу и технику трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Сергеевка, Вольное, Гришино, Родинское, Удачное, Торецкое, Белицкое Донецкой Народной Республики и в Новопавловке Днепропетровской области.

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении российского военного ведомства.