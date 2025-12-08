Средства ПВО сбили более 170 беспилотников ВСУ за сутки

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 101 131 беспилотный летательный аппарат, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 445 танков и других боевых бронированных машин, 1627 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31788 орудий полевой артиллерии и минометов, 48590 единиц специальной военной автомобильной техники, добавили в МО РФ.