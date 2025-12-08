Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Севера»

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 205 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск «Север», сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Варачино, Юнаковка, Кондратовка и Алексеевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Старый Салтов, Старица, Вильча и Лиман Харьковской области», — говорится в сводке оборонного ведомства.

В министерстве также сообщили о потерях ВСУ.

«ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, зенитный ракетный комплекс, 155-мм артиллерийское орудие TRF1 производства Франции, 19 автомобилей, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств», — сообщает МО РФ.