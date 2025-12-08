Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Севера»

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Варачино, Юнаковка, Кондратовка и Алексеевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Старый Салтов, Старица, Вильча и Лиман Харьковской области», — говорится в сводке оборонного ведомства.
В министерстве также сообщили о потерях ВСУ.
«ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, зенитный ракетный комплекс, 155-мм артиллерийское орудие TRF1 производства Франции, 19 автомобилей, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств», — сообщает МО РФ.