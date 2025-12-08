Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Юга»

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 12 пикапов, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.