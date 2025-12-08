Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Юга»

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск за сутки уничтожили свыше 145 военнослужащих ВСУ и три боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило в понедельник журналистам Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степановка, Северск, Платоновка, Бересток, Звановка, Петровское и Константиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 12 пикапов, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.