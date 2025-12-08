Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Черным морем сбили БПЛА

Воздушная атака продолжалась с 09:00 до 12:00.

Источник: Югополис

Силы ПВО в трех регионах России отбили воздушную атаку утром 8 декабря. По информации Минобороны РФ, над Черным морем сбили 1 БПЛА, еще 1 — над Волгоградской областью и пять — над Ростовской областью.

Угрозу атаки объявляли в Геленджике и Новороссийске. Временные ограничения вводили в аэропорту Геленджика. По состоянию на 12:40 угрозу отменили, а временные ограничения сняли.

Ранее «Югополис» рассказывал о воздушной атаке, предпринятой на несколько регионов России в ночь на 8 декабря. В Ростовской области из-за повреждения опоры ЛЭП были обесточены три населенных пункта. В Волгограде из-за падения сбитых беспилотников повреждения получили два многоквартирных дома. В Белгородской области ранен мирный житель. По информации Минобороны РФ, всего за ночь силы ПВО сбили 67 БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше