Над Черным морем сбили БПЛА

Силы ПВО в трех регионах России отбили воздушную атаку утром 8 декабря. По информации Минобороны РФ, над Черным морем сбили 1 БПЛА, еще 1 — над Волгоградской областью и пять — над Ростовской областью.
Угрозу атаки объявляли в Геленджике и Новороссийске. Временные ограничения вводили в аэропорту Геленджика. По состоянию на 12:40 угрозу отменили, а временные ограничения сняли.
Ранее «Югополис» рассказывал о воздушной атаке, предпринятой на несколько регионов России в ночь на 8 декабря. В Ростовской области из-за повреждения опоры ЛЭП были обесточены три населенных пункта. В Волгограде из-за падения сбитых беспилотников повреждения получили два многоквартирных дома. В Белгородской области ранен мирный житель. По информации Минобороны РФ, всего за ночь силы ПВО сбили 67 БПЛА.