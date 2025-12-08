В Волгограде отменили беспилотную опасность и открыли аэропорт

В Волгограде жители в 12.43 понедельника второй раз за утро получили сообщения об отмене режима беспилотной опасности. Украинские дроны за ночь и утро 8 декабря дважды пытались атаковать объекты в регионе. С 12.46 воздушное пространство над регионом открыто — ограничения на работу волгоградского аэропорта сняла Росавиация. Начинается регистрация на рейсы.