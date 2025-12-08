Ричмонд
В Волгограде отменили беспилотную опасность и открыли аэропорт

Второй раз сутки на регион были направлены дроны.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде жители в 12.43 понедельника второй раз за утро получили сообщения об отмене режима беспилотной опасности. Украинские дроны за ночь и утро 8 декабря дважды пытались атаковать объекты в регионе. С 12.46 воздушное пространство над регионом открыто — ограничения на работу волгоградского аэропорта сняла Росавиация. Начинается регистрация на рейсы.

Напомним, ночью 8 декабря над Волгоградской областью отбили атаку 9 беспилотников, еще 1 дрон сбили наши ПВО с 9.00 до 12.00. Из последствий — выбитые стекла в двух домах Тракторозаводского района.