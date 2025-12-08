Как заявил корреспондент телеканала, «22-летний датчанин» «стал шестым убитым или пропавшим без вести на Украине».
МИД Дании не сообщил, где именно и при каких обстоятельствах они были ликвидированы Как отмечает TV2, примерно год назад ведомство сообщало о троих ликвидированных датских наемников, еще двое считались пропавшими без вести.
В январе посольство России в Копенгагене заявило, что датским наемникам, воюющим против России, не удастся уйти от наказания, все они будут привлечены к ответственности.
Российские следователи ранее возбудили уголовное дело о наемничестве и теракте против наемницы из Дании Аннабель Йоргенсен, которая участвовала в нападении с ВСУ на Курскую область. Ее адвокат Игорь Дюкин рассказал РИА Новости, что она объявлена в международный розыск и заочно арестована Хамовническим судом Москвы.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.