ВС РФ освободили два населенных пункта
В течение суток российские войска взяли под контроль село Червоное в ДНР и село Новоданиловка в Запорожской области.
«Север» улучшил тактическое положение
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар трем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах четырех населенных пунктов Сумской области и двум бригадам ВСУ в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 205 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, зенитный ракетный комплекс, 155-мм артиллерийское орудие TRF1, 19 автомобилей, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств.
«Запад» ликвидирует боевиков ВСУ на левом берегу Оскола
Подразделения группировки «Запад» ведут уничтожение формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол. За сутки российские бойцы атаковали шесть украинских бригад в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы Харьковской области, Брусовка, Александровка, Яровая и Дробышево ДНР.
В зоне ответственности «Запада» потери противника составили: порядка 210 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и девять складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» наступают в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 145 человек. Также противник лишился трех боевых бронированных машин, 12 пикапов, двух артиллерийских орудий, станции РЭБ и пяти складов боеприпасов и материальных средств.
«Центр» ликвидирует ВСУ в «кольце» в районе Дмитрова
В городе Димитров ДНР штурмовики 51-й армии продолжили уничтожение окруженного противника в микрорайонах Восточный и Западный.
Военнослужащие «Центра» в течение суток атаковали восемь бригад в районах семи населенных пунктов ДНР и села Новопавловка Днепропетровской области.
Потери украинской стороны составили: до 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийское орудие и станция РЭБ.
«Восток» продвинулся в глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и двум штурмовым полкам в районах населенных пунктов Андреевка Днепропетровской области, Гуляйполе, Риздвянка, Доброполье, Терноватое и Прилуки Запорожской области.
«Противник потерял свыше 250 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и склад материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» атакует ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Бойцы «Днепра» атаковали четыре бригады противника в районах населенных пунктов Константиновка, Орехов, Лукьяновское, Разумовка Запорожской области и Никольское Херсонской области.
ВС РФ ликвидировали порядка 40 украинских боевиков, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, две станции РЭБ, артиллерийское орудие и склад горючего.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.