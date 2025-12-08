Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 30 сентября заявил РИА Новости, что Одесса и Николаев, если бы там состоялись референдумы, проголосовали бы за вхождение в состав России. Как отметил Сальдо, несмотря на давление и пропаганду, у жителей этих городов остается желание жить нормально — без силовой мобилизации, диктатуры СБУ и западных «кураторов». Он подчеркнул, что текущая власть в Киеве и на подконтрольных ему территориях держится только на страхе и силе.