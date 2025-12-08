Ричмонд
«Никогда не вернет». В США внезапно высказались об Одессе

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Город Одесса построен русскими и не имеет никакого отношения к Украине, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.

Источник: РИА "Новости"

«Как только Россия освободит Одессу, Украина никогда ее не вернет. Этот город исторически российский и не имеет никакого отношения к Украине», — написал он.

Эксперт отметил, что Одесса «была основана русскими, построена русскими и покорена русскими при Екатерине Великой».

Ранее Макгрегор в эфире YouTube-канале Deep Dive заявил, что россияне, «что бы ни случилось, получат и Одессу, и Харьков, которые исторически являются российскими городами, а не украинскими».

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 30 сентября заявил РИА Новости, что Одесса и Николаев, если бы там состоялись референдумы, проголосовали бы за вхождение в состав России. Как отметил Сальдо, несмотря на давление и пропаганду, у жителей этих городов остается желание жить нормально — без силовой мобилизации, диктатуры СБУ и западных «кураторов». Он подчеркнул, что текущая власть в Киеве и на подконтрольных ему территориях держится только на страхе и силе.