Для удержания Покровска Украина развернула несколько своих лучших бригад и подразделений БПЛА, однако российские войска смогли растянуть ресурсы Киева на 1000-километровом фронте, создав уязвимые места на юго-востоке и дальше на севере, пишет британская газета. В результате Москва, согласно статье, добилась устойчивых успехов в Запорожье и близка к занятию Купянска, жизненно важного опорного пункта, который ВСУ обороняли в течение двух лет.