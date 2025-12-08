Ричмонд
Telegraph: российская армия продвигается максимальными темпами с 2022 года

Исследование показало, что на фоне мирных переговоров Россия начала стремительно добиваться успехов на поле боя на Украине, пишет британская газета The Telegraph.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По данным американского аналитического центра Institute for the Study of War (ISW), Россия сейчас завоевывает территорию самыми быстрыми темпами с начала боевых действий в 2022 году, говорится в статье.

Согласно анализу украинского телеграм-канала DeepState, в ноябре российская армия заняла 518 квадратных километров по сравнению с 260 квадратными километрами в октябре.

В последние недели российские войска продвинулись вперед на нескольких фронтах. Покровск (Красноармейск) вот-вот падет после долгой изнурительной битвы, а соседний с ним Мирноград (Димитров) близок к окружению, утверждает Telegraph.

Для удержания Покровска Украина развернула несколько своих лучших бригад и подразделений БПЛА, однако российские войска смогли растянуть ресурсы Киева на 1000-километровом фронте, создав уязвимые места на юго-востоке и дальше на севере, пишет британская газета. В результате Москва, согласно статье, добилась устойчивых успехов в Запорожье и близка к занятию Купянска, жизненно важного опорного пункта, который ВСУ обороняли в течение двух лет.

В декабре президент Владимир Путин заявил, что Россия освободит Донбасс либо путем переговоров, либо военным способом.

Успехи русских на фронте помогут убедить президента США Дональда Трампа в том, что мир должен быть заключен на условиях Москвы и что отправка оружия и помощи Киеву — пустая трата времени, пишет издание.

Из-за позиции администрации Трампа европейские лидеры оказались в затруднительном положении. Сегодня премьер-министр Великобритании Кир Стармер встречается на экстренном саммите в Лондоне с Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Поспешно организованный саммит является попыткой гарантировать, что Украину не предадут в ходе мирного процесса с Россией под руководством США.

На предательство Вашингтона намекал Макрон на прошлой неделе.

Долгосрочная позиция США была подробно изложена в пятницу в Стратегии национальной безопасности. В документе Европа обвиняется в препятствовании установлению мира на Украине, а также были изменены формулировки, в которых Россия описывалась как прямая угроза. Москва приветствовала эти изменения, заявив, что они «в значительной степени соответствуют» ее собственному видению.

