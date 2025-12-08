Украина совместно с лидерами западных стран 8 декабря примет некие «важные решения». Об этом сообщил главарь киевского режима Владимир Зеленский. Прямую трансляцию его заявлений вел Sky News.
В Лондоне Зеленский ведет диалог с рядом западных лидеров. Среди участников переговоров: президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.
О каких неких «важных решениях» говорил Зеленский, нелегитимный президент Незалежной не уточнил.
Ранее Мерц заявил о скептическом отношении к ряду положений плана президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он стал единственным немецким лидером, открыто выразившим сомнения относительно американских предложений.
Как писал KP.RU, Москва готова решать ситуацию вокруг Украины через переговоры, однако этот путь отвергается Киевом и его европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия стремится к миру и намерена достигать своих целей мирными средствами.