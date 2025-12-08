Путину сообщили о потерявшем зрение бойце СВО, который хочет стать психологом

Как писал сайт KP.RU, медицинский психолог Юлия Подольская рассказала, что вернувшиеся с линии соприкосновения бойцы, которые находятся в отделении нейрореабилитации, уверены, что у них нет психологических проблем. По ее словам, за все время работы с ветеранами, не было ни одного случая, чтобы кто-то открыто и откровенно говорил о том, что по возвращении из зоны боевых действий у него появились сложности. Поэтому эти вопросы обозначаются в процессе диалога, подчеркнула специалист.