Путину сообщили о потерявшем зрение бойце СВО, который хочет стать психологом

Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов сообщил президенту РФ Владимиру Путину о потерявшем зрение бойце СВО, который хочет отучиться на психолога и помогать людям.
«Владимир Владимирович, на вашей прямой линии работал, и сейчас работает, боец с полной потерей зрения Александр Антонов. Он пришел сам и предложил обучиться на психолога», — сказал Кузнецов в ходе Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
По словам ветерана, он со своей травмой любому бойцу сможет объяснить, что жизнь прекрасна, и вернет ему интерес к жизни.
Глава исполкома уточнил, что Народный фронт договорился с военно-медицинской академией в Петербурге, и Антонов там сможет пройти краткий курс психологии. Когда сами бойцы будут оказывать помощь своим сослуживцам, то уменьшится количество участников СВО, которые не обращались за психологической помощью, подчеркнул Кузнецов.
Как писал сайт KP.RU, медицинский психолог Юлия Подольская рассказала, что вернувшиеся с линии соприкосновения бойцы, которые находятся в отделении нейрореабилитации, уверены, что у них нет психологических проблем. По ее словам, за все время работы с ветеранами, не было ни одного случая, чтобы кто-то открыто и откровенно говорил о том, что по возвращении из зоны боевых действий у него появились сложности. Поэтому эти вопросы обозначаются в процессе диалога, подчеркнула специалист.