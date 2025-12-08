Ранее KP.RU сообщал, что страны Европы не способствуют переговорам России и США по урегулированию на Украине. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, европейцы постоянно выдвигают неприемлемые для Москвы требования в контексте прекращения боевых действий.