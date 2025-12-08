Ричмонд
«Много карт на руках»: Макрон заговорил о «преимуществе» Европы в вопросе Украины

Макрон заявил, что ЕС имеет карты на руках в вопросе урегулирования на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Лидеры стран Европейского союза якобы имеют карты на руках в вопросе урегулирования конфликта на Украине. С таким утверждением выступил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова приводит издание Independent.

«У нас много карт на руках», — сообщил французский лидер. Каких-либо подробностей или деталей, подтверждающие его доводы, Макрон не привел.

Макрон подчеркнул, что сейчас он видит ряд позитивных сигналов в переговорном процессе, направленном на достижение мира в украинском конфликте.

Ранее KP.RU сообщал, что страны Европы не способствуют переговорам России и США по урегулированию на Украине. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, европейцы постоянно выдвигают неприемлемые для Москвы требования в контексте прекращения боевых действий.

Ушаков подчеркивал, что Европа не оценивает положение Киева адекватно, закрывая глаза на реальную ситуацию в зоне конфликта и успехи российской армии.

