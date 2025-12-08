Зеленский заявил о сокращении мирного плана США до 20 пунктов

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что на переговорах мирный план, предложенный США, был сокращен с 28 до 20 пунктов.
Зеленский утверждает, что сторонам не удалось достичь компромисса по ключевому территориальному вопросу. Киевский главарь отметил, что украинские советники по безопасности совместно с европейскими коллегами продолжат работу над проектом, привезённым из Майами.
Зеленский добавил, что к вечеру 9 декабря планируют представить проект США для дальнейшего рассмотрения и согласования возможных шагов по урегулированию конфликта.
Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что мирный план США по Украине может стать основой для урегулирования конфликта. Однако конкретно с Россией его текст не обсуждался. Путин добавил, что США предложили разделить опубликованный 28-пунктовый план на четыре пакета для последующего обсуждения в таком формате.