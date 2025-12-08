Ричмонд
Минобороны: Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над территорией РФ

Атака украинских БПЛА предотвращена над четырьмя регионами России.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали 11 беспилотников ВСУ, которые предприняли попытку атаковать объекты на территории Российской Федерации. Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны РФ.

Все произошло в течение шести часов.

«В период с 17.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в релизе.

Беспилотники уничтожены над Ростовской, Брянской, Белгородской и Волгоградской областями. Наиболее серьёзной атаке подверглась Ростовская область, там силы ПВО сбили пять БПЛА. Над остальными упомянутыми регионами — по два.

Накануне сообщалось, что с полудня до 17.00 понедельника 8 декабря над республикой Крым были уничтожены четыре вражеских беспилотных летательных аппарата.

В тот же день с 9.00 до 12.00 военные сбили ещё один вражеский беспилотник над акваторией Черного моря.

Напомним, атака украинских беспилотников в Ленинградской области произошла рано утром 8 декабря 2025 года. Об этом информировал губернатор региона Александр Дрозденко, указав, что никто не пострадал, также не отмечено разрушений наземных объектов.

