Минобороны: Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над территорией РФ

Российские силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали 11 беспилотников ВСУ, которые предприняли попытку атаковать объекты на территории Российской Федерации. Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны РФ.
Все произошло в течение шести часов.
«В период с 17.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в релизе.
Беспилотники уничтожены над Ростовской, Брянской, Белгородской и Волгоградской областями. Наиболее серьёзной атаке подверглась Ростовская область, там силы ПВО сбили пять БПЛА. Над остальными упомянутыми регионами — по два.
Накануне сообщалось, что с полудня до 17.00 понедельника 8 декабря над республикой Крым были уничтожены четыре вражеских беспилотных летательных аппарата.
В тот же день с 9.00 до 12.00 военные сбили ещё один вражеский беспилотник над акваторией Черного моря.
Напомним, атака украинских беспилотников в Ленинградской области произошла рано утром 8 декабря 2025 года. Об этом информировал губернатор региона Александр Дрозденко, указав, что никто не пострадал, также не отмечено разрушений наземных объектов.