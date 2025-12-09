«Я им ничего не дал»: Трамп заявил о прекращении финансирования Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что за время его нахождения на посту Украина не получала финансирования от Вашингтона.
«Я им ничего не дал», — подчеркнул Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.
Американский лидер указал, что США задействуют только время на урегулирование украинского конфликта.
«Мы не тратим деньги, мы тратим время по гуманитарным основаниям», — сказал политик.
Тем временем конгрессвумен Луна заявила, что Вашингтон должен отказаться от планов выделить Киеву 400 млн долларов на 2026 год. По её мнению, причинами отказа в финансировании должны стать поведение Зеленского и масштабная коррупция на Украине.
Ранее Урсула фон дер Ляйен предложила оплатить расходы Украины замороженными активами России, так как у ЕС больше нет денег.
Тем временем украинская Рада приняла закон о бюджете Украины на 2026 год с дефицитом в 45 млрд долларов.