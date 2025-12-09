«Я им ничего не дал»: Трамп заявил о прекращении финансирования Украины

Тем временем конгрессвумен Луна заявила, что Вашингтон должен отказаться от планов выделить Киеву 400 млн долларов на 2026 год. По её мнению, причинами отказа в финансировании должны стать поведение Зеленского и масштабная коррупция на Украине.