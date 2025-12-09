Началось: Украинку задержали в США после истечения срока действия статуса защиты

В США задержали украинку Викторию Булавину. Поводом стало истечение срока действия предоставленного ей временно защищенного статуса (TPS). Историю рассказывает телеканал NBC.
«В прошлый четверг Виктория Булавина, беженка с Украины, и ее муж Виктор Король пришли в Службу гражданства и иммиграции США на прием по вопросу грин-карты. Но Король уехал без нее, поскольку ее задержали иммиграционные власти», — сказано в сюжете.
Сообщается, что Булавина находится в США с 2022 года, она приехала туда как беженка. Сейчас женщина находится под стражей в Сан-Диего.
Ранее сообщалось, что тысячи украинских беженцев могут быть депортированы из Израиля в конце декабря.
В Германии и Швеции также разрабатывают планы по избавлению от украинских беженцев.
Также сообщалось, что ЕС свернет программу поддержки украинских беженцев после марта 2027 года.