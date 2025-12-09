Странно танцует: в сети обсуждают необычное поведение спутницы бывшего министра Кулебы

Пользователи сети обсуждают видео, на котором экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вместе со своей гражданской супругой Светланой Павелецкой находится на концерте певца Монатика в Киеве. Внимание привлекла необычная манера Павелецкой танцевать сидя.
Женщина, одетая в чёрное платье с глубоким декольте, резко жестикулирует, хлопает и делает активные движения плечами, сидя в зрительном зале. При этом Кулеба сидит, отвернувшись от спутницы, пока она прикосновением не возвращает его внимание.
Многие пользователи сети высказали предположение, что Павелецкая могла употребить алкоголь перед тем, как пойти на культурное мероприятие.
А вот как Кулеба объяснил, почему он разгуливает по Киеву с молодой любовницей, а не идет на передовую. Экс-министр заявил, что он устал.
Кулеба известен своими неоднократными заявлениями о том, что солдаты ВСУ будут сражаться лопатами, если закончится оружие.