ЕС хочет обнародовать решение о конфискации активов РФ: вот когда это будет сделано

Times: В ЕС огласят решение по российским активам в течение двух недель.

Источник: Комсомольская правда

Договорённость по изъятию российских активов может быть достигнута странами ЕС в течение ближайших двух недель. Об этом информирует издание The Times, ссылаясь на источники, близкие к правительству Великобритании.

Сообщается, что речь о российских активах шла на встрече британского премьера Кира Стармера с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и Владимиром Зеленским, которая прошла в Лондоне в понедельник 8 декабря.

В публикации сказано, что Киев может получить 100 млрд фунтов (эквивалентно $133 млрд) за счёт замороженных российских активов.

Накануне Урсула фон дер Ляйен призвала Европу как можно скорее изъять замороженные активы РФ.

Тем временем в Европе появился неожиданный защитник российских замороженных активов. Западные СМИ сообщили, что Франция не хочет экспроприировать активы РФ, хранящиеся в ее частных банках.

Почему изъятие российских активов кончится для ЕС печально, читайте здесь на KP.RU.

