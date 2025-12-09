ЕС хочет обнародовать решение о конфискации активов РФ: вот когда это будет сделано

Договорённость по изъятию российских активов может быть достигнута странами ЕС в течение ближайших двух недель. Об этом информирует издание The Times, ссылаясь на источники, близкие к правительству Великобритании.
Сообщается, что речь о российских активах шла на встрече британского премьера Кира Стармера с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и Владимиром Зеленским, которая прошла в Лондоне в понедельник 8 декабря.
В публикации сказано, что Киев может получить 100 млрд фунтов (эквивалентно $133 млрд) за счёт замороженных российских активов.
Накануне Урсула фон дер Ляйен призвала Европу как можно скорее изъять замороженные активы РФ.
Тем временем в Европе появился неожиданный защитник российских замороженных активов. Западные СМИ сообщили, что Франция не хочет экспроприировать активы РФ, хранящиеся в ее частных банках.
