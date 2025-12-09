В Хабаровске открыли Парту Героя в честь погибшего на СВО Антона Малова

Малов родился в Хабаровске, учился в школе № 44 и затем поступил в ТОГУ. В 2022 году был призван на службу в рамках частичной мобилизации, вступил в состав 57-й бригады и отправился в зону боевых действий. Во время обороны подступов к Бахмуту получил первое ранение, но остался на позиции до завершения боя и вынес раненого товарища. За тот эпизод он получил медаль «За отвагу».