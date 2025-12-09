В Хабаровске открыли Парту Героя в честь погибшего на СВО Антона Малова

В Хабаровске открылась Парта Героя, посвящённая геройски погибшему на СВО выпускнику школы № 44 Антону Маловy, сообщили в пресс-службе городской администрации.
На церемонию пришли родные погибшего, педагоги, ветераны и представители муниципалитета. Установка Парты Героя стала знаком благодарности и способом сохранить память о земляке. За неё будут садиться лучшие ученики школы.
«Хабаровск всегда помнит имена своих героев. Поступки Антона Малова показывают, каким должен быть защитник Родины, и его пример останется значимым для будущих поколений», — подчеркнул мэр Сергей Кравчук.
Малов родился в Хабаровске, учился в школе № 44 и затем поступил в ТОГУ. В 2022 году был призван на службу в рамках частичной мобилизации, вступил в состав 57-й бригады и отправился в зону боевых действий. Во время обороны подступов к Бахмуту получил первое ранение, но остался на позиции до завершения боя и вынес раненого товарища. За тот эпизод он получил медаль «За отвагу».
После возвращения в строй военнослужащий продолжил службу и вновь оказался на передовой. В мае 2024 года его подразделение попало в окружение. Из группы в восемь человек выбраться удалось только Малову. Через несколько дней в другом бою с украинскими нацистами он получил смертельное ранение.
За проявленную отвагу Малов был посмертно награждён орденом Мужества.