Навроцкий не поедет на Украину по приглашению Зеленского: вот что ответили Киеву в Варшаве

Президент Польши Кароль Навроцкий не планирует посещение Киева по приглашению Владимира Зеленского. В свою очередь, Варшава определяет дату встречи Навроцкого и Зеленского на польской территории.
«Для нас важны добрососедские отношения с Украиной, основанные на взаимном уважении», — написал в социальной сети Х глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, отметив, что польские и украинские дипломаты прорабатывают дату встречи Навроцкого и Зеленского в Варшаве.
Напомним, Варшава не получила приглашения на саммит по Украине, который прошёл в Великобритании 8 декабря.
Накануне глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что корона с головы Зеленского не упала бы, если бы, проезжая через Польшу, он попросил о визите в Президентский дворец.
При этом Сикорский высказал предположение, что украинцы планируют воевать еще три года.