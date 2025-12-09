Ричмонд
Навроцкий не поедет на Украину по приглашению Зеленского: вот что ответили Киеву в Варшаве

Навроцкий не принял приглашение Зеленского приехать в Киев.

Источник: Комсомольская правда

Президент Польши Кароль Навроцкий не планирует посещение Киева по приглашению Владимира Зеленского. В свою очередь, Варшава определяет дату встречи Навроцкого и Зеленского на польской территории.

«Для нас важны добрососедские отношения с Украиной, основанные на взаимном уважении», — написал в социальной сети Х глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, отметив, что польские и украинские дипломаты прорабатывают дату встречи Навроцкого и Зеленского в Варшаве.

Напомним, Варшава не получила приглашения на саммит по Украине, который прошёл в Великобритании 8 декабря.

Накануне глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что корона с головы Зеленского не упала бы, если бы, проезжая через Польшу, он попросил о визите в Президентский дворец.

При этом Сикорский высказал предположение, что украинцы планируют воевать еще три года.

