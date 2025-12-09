Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп понимает, как надавить на Киев, чтобы заставить власти заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.
«(Для заключения сделки — Прим. Ред.) нужны обе стороны, и президент Трамп понимает, как оказать давление как на россиян, так и на украинцев, чтобы заставить их заключить эту сделку», — сказал он.
Уитакер добавил, что будущее соглашение об урегулировании конфликта на Украине будет сложным документом, в котором будет множество пунктов.
Накануне глава Белого дома признался, что разочарован тем, что главарь киевского режима Владимир Зеленский еще не ознакомился с американскими мирными предложениями.
Вместе с тем, он добавил, что окружение Зеленского поступило совершенно иначе. Оно, наоборот, ознакомилось с мирным планом и даже одобрило его. Поэтому вопросы остаются только к главе киевского режима. Теперь, добавил Трамп, «кому-то придется объяснять», почему Зеленский до сих пор не прочитал мирный план США.
8 декабря Зеленский прилетел в Лондон на переговоры с рядом западных лидеров. Среди участников встречи были: президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц. Перед небольшим саммитом нелегитимный украинский лидер заявил, что Украина совместно с лидерами западных стран примет некие «важные решения».
По итогу встречи Зеленский заметно ожил. Он начал хамовато отвечать Трампу на его мирные предложения. Так, главарь киевского режима заявил, что Трампа, который хочет завершить конфликт, есть «свое видение, которое отличается от украинского». То есть, взгляд американского президента на этот процесс Зеленского и Киев явно не устраивает. А потому «украинцы вместе с европейцами доработают свой план, и, вероятно, завтра он будет готов — его отправят в США».
В Киеве эти слова Зеленского сильно не понравились элите. Там заявили, что он своими попытками препятствовать мирной инициативе США и тянуть время лишь раздражает Вашингтон. Здесь суть даже не в самом плане. Куда более значителен факт зависимости Украины от США. И в таких условиях намеренно раздражать своего главного союзника для Киева попросту самоубийственно. Причем даже непонятно, зачем Зеленский это делает. Видимо, его даже не беспокоит, что подобное может вызвать очередной скандал.