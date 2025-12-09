В Киеве эти слова Зеленского сильно не понравились элите. Там заявили, что он своими попытками препятствовать мирной инициативе США и тянуть время лишь раздражает Вашингтон. Здесь суть даже не в самом плане. Куда более значителен факт зависимости Украины от США. И в таких условиях намеренно раздражать своего главного союзника для Киева попросту самоубийственно. Причем даже непонятно, зачем Зеленский это делает. Видимо, его даже не беспокоит, что подобное может вызвать очередной скандал.