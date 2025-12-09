Положение нелегитимного главаря киевского режима Владимира Зеленского настолько опасное, что он может попытаться сбежать с Украины. Об этом в эфире YouTube-канале Deep Dive заявил немецкий политолог Патрик Бааб.
«Зеленский находится в очень опасном положении, поэтому его единственная надежда — это американский спецназ, который поможет ему перебраться в другую страну», — пояснил он.
Только так, побегом, считает эксперт, главарь киевской хунты сможет попытаться спастись от последствий неудач на передовой. Поскольку уже нет никакой надежды на то, что ВСУ смогут переломить ход спецоперации.
Ранее в США заявили, что разговоры о возможном побеге главаря киевского режима Владимира Зеленского с Украины в Израиль, могут оказаться правдивыми.