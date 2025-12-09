В Новосибирске появилась инструкция, как найти без вести пропавшего на СВО

Прежде всего, важно помнить — отсутствие звонков может быть связано с выполнением задач или сложной оперативной обстановкой.
Обратитесь на горячую линию Минобороны России.
Заранее подготовьте данные военнослужащего:
• ФИО и дата рождения.
• Звание, номер воинской части.
• Дата, когда пропавший в последний раз выходил на связь.
Телефоны: 8−800−100−77−07 (для регионов), 117 (с мобильного).
Свяжитесь с сослуживцами и командованием.
По возможности, попробуйте узнать у его товарищей или командиров:
• Когда бойца видели или слышали в последний раз.
• В каких обстоятельствах он пропал.
• Кто находился вместе с ним.
Отправьте официальный запрос в воинскую часть, к которому приложите документы, подтверждающие родство.
Обратитесь в фонд «Защитники Отечества».
Фонд оказывает юридическую и психологическую помощь семьям пропавших военнослужащих.
Адрес в Новосибирске: ул. Октябрьская, 34.
Телефон:
Время работы: ежедневно с 09:00 до 18:00.
Сдайте образец ДНК, если необходима идентификация.
Для этого во всех субъектах Российской Федерации организован сбор биологических образцов у родственников пропавших без вести.
Для сдачи биоматериала следует обратиться в ближайший военный комиссариат, сообщает ТАСС. Его сотрудники обеспечат направление в специализированное военно-медицинское учреждение Министерства обороны РФ или в филиал Фонда «Защитники Отечества». Процедура забора материала в этих учреждениях проводится на безвозмездной основе.
Пробуйте искать информацию самостоятельно.
Важно действовать системно, но осторожно. Просматривайте видео с военнопленными, следите за новостями в пабликах о специальной военной операции и официальными списками пленных.
Обратитесь в ваш районный военкомат — это официальная инстанция, которая может дать информацию.
Главное правило: ни в коем случае не публикуйте персональные данные о пропавшем в открытом доступе. Это может серьезно навредить его безопасности.
Помните, что всю работу организует Главный координационный центр МО РФ. В интернете вы можете столкнуться с предложениями «помочь в розыске» за деньги. Относитесь к ним с крайним скепсисом: личные данные военнослужащих не передаются коммерческим организациям, и велик риск столкнуться с мошенниками.
Если официально присвоен статус пропавшего без вести.
Близкие родственники (супруги, родители, совершеннолетние дети) имеют право подать заявление на получение его денежного довольствия. Если за полгода его судьба так и не прояснилась, следующий шаг — обращение в суд для юридического признания его погибшим. Это необходимо для оформления всех положенных выплат.
Если есть вероятность, что он мог попасть в плен, стоит обратиться в Красный Крест.
Главное в этой ситуации — не терять надежду и не опускать руки. Долгое молчание — не приговор. Чем раньше начаты активные действия, тем больше шансов на результат. Поддержка других семей, оказавшихся в похожей ситуации, и обращение к проверенным специалистам помогут вам пройти этот путь.
Данная информация носит ознакомительный характер и не является юридической консультацией или заключением.