Над Крымом и 12 регионами России за ночь ликвидировали 121 беспилотник

22 беспилотника были ликвидированы над Крымом, 49 — над Белгородской областью, 10 — над Рязанской, девять — над Воронежской, восемь — над акваторией Каспийского моря, по пять дронов ВСУ сбили над Ростовской областью и Калмыкией, четыре — над Нижегородской областью, три — над Липецкой, по два — над Курской областью и Краснодарским краем, по одному — над Брянской и Тульской областями, перечислили в российском военном ведомстве.