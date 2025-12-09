Ричмонд
-4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Крымом и 12 регионами России за ночь ликвидировали 121 беспилотник

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек — РИА Новости Крым. 121 украинский беспилотник перехватили и уничтожили в ночь на вторник над регионами России, в том числе 22 дрона ВСУ были ликвидированы над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 8 декабря до 7:00 9 декабря дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сказано в сообщении.

22 беспилотника были ликвидированы над Крымом, 49 — над Белгородской областью, 10 — над Рязанской, девять — над Воронежской, восемь — над акваторией Каспийского моря, по пять дронов ВСУ сбили над Ростовской областью и Калмыкией, четыре — над Нижегородской областью, три — над Липецкой, по два — над Курской областью и Краснодарским краем, по одному — над Брянской и Тульской областями, перечислили в российском военном ведомстве.