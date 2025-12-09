Силы ПВО за ночь сбили 121 БПЛА над регионами России

По его данным, 22 БПЛА сбили над Крымом, 10 — над Рязанской областью, девять — над Воронежской областью, восемь — над акваторией Каспийского моря, по пять — над Ростовской областью и Калмыкией, четыре — над Нижегородской областью, три — над Липецкой областью, по два — над Курской областью и Краснодарским краем, по одному — над Брянской и Тульской областями.