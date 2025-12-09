Четыре украинских беспилотника сбили над Нижегородской областью

По данным ведомства, всего с 23:00 8 декабря по 7:00 9 декабря в России уничтожен 121 вражеский БПЛА. Больше всего атак отражено в Белгородской (49 БПЛА), Рязанской (10) и Воронежской (9) областями. Еще 22 беспилотника сбили над Крымом и 8 — над Каспийским морем.
Ранее сообщалось, что нижегородский аэропорт временно не принимает и не выпускает рейсы.
