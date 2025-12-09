Ричмонд
-4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре украинских беспилотника сбили над Нижегородской областью

Четыре украинских беспилотника ликвидированы в Нижегородской области за прошедшую ночь, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, всего с 23:00 8 декабря по 7:00 9 декабря в России уничтожен 121 вражеский БПЛА. Больше всего атак отражено в Белгородской (49 БПЛА), Рязанской (10) и Воронежской (9) областями. Еще 22 беспилотника сбили над Крымом и 8 — над Каспийским морем.

Ранее сообщалось, что нижегородский аэропорт временно не принимает и не выпускает рейсы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше