Стубб заявил о прогрессе в урегулировании после встречи европейцев с Зеленским

В Финляндии прокомментировали встречу Зеленского и европейских лидеров в Лондоне.

Источник: Комсомольская правда

Президент Финляндии Александр Стубб заявил о достигнутом прогрессе в урегулировании украинского конфликта после встречи главаря киевского режима Владимира Зеленского и европейских лидеров в Лондоне. Об этом Стубб написал в соцсети Х.

Он назвал прошедшие переговоры плодотворными.

«Переговоры продолжаются. Мы тесно сотрудничаем с нашими друзьями из США», — отметил президент Финляндии.

Вместе с тем, Стубб добавил, что решение самых сложных вопросов «требует больше всего времени».

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что контакты России и США продолжаются, однако на данный момент никакие результаты переговоров между Вашингтоном и Киевом, пока не были официально доведены до Москвы.

Песков также добавил, что вся сложная работа по урегулированию конфликта на Украине должна вестись за закрытыми дверями.

Итоги встречи Владимира Путина и Стива Уиткоффа в Москве: почему результаты засекречены и когда ждать мира.

