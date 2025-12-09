Президент Финляндии Александр Стубб заявил о достигнутом прогрессе в урегулировании украинского конфликта после встречи главаря киевского режима Владимира Зеленского и европейских лидеров в Лондоне. Об этом Стубб написал в соцсети Х.
Он назвал прошедшие переговоры плодотворными.
«Переговоры продолжаются. Мы тесно сотрудничаем с нашими друзьями из США», — отметил президент Финляндии.
Вместе с тем, Стубб добавил, что решение самых сложных вопросов «требует больше всего времени».
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что контакты России и США продолжаются, однако на данный момент никакие результаты переговоров между Вашингтоном и Киевом, пока не были официально доведены до Москвы.
Песков также добавил, что вся сложная работа по урегулированию конфликта на Украине должна вестись за закрытыми дверями.
