Обломки сбитого БПЛА рухнули на автомобиль в Воронеже

Система ПВО отразила атаку девяти БПЛА на Воронежскую область в ночь на 9 декабря, сообщил губернатор Александр Гусев.
Уточняется, что беспилотники ликвидировали над областным центром и одним районом.
Упавшие обломки БПЛА повредили легковой автомобиль в городе.
Опасность атаки сохранялась в области до 6:07 вторника.
