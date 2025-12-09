Ричмонд
Обломки сбитого БПЛА рухнули на автомобиль в Воронеже

Люди не пострадали.

Источник: АиФ Воронеж

Система ПВО отразила атаку девяти БПЛА на Воронежскую область в ночь на 9 декабря, сообщил губернатор Александр Гусев.

Уточняется, что беспилотники ликвидировали над областным центром и одним районом.

Упавшие обломки БПЛА повредили легковой автомобиль в городе.

Опасность атаки сохранялась в области до 6:07 вторника.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
