Недавние переговоры главаря киевского режима Владимира Зеленского и европейских лидеров в Лондоне подрывают мирные инициативы Вашингтона, и вообще являются провальными для Киева. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Это полный провал для Украины. Ну согласовали общую позицию по отношению к важности гарантий безопасности, ну пообщались про дальнейшую поддержку Украины. А дальше что? Вы же отдаляетесь от плана Трампа, вам самим не надоело?» — негодует украинский эксперт.
Соскин добавил, что «коалиция желающих» не может успокоиться в стремлении затянуть конфликт и оставить украинцев без нормального будущего.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что Москва сохраняет готовность вести переговоры с Киевом в стамбульском формате — при условии, что для этого будет создана соответствующая база.
Вместе с тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что контакты России и США продолжаются, однако никакие результаты переговоров между Вашингтоном и Киевом пока не были официально доведены до Москвы.
