МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Продолжается уничтожение формирований ВСУ, заблокированных в Димитрове, заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск «Центр», действующими на днепропетровском направлении в зоне проведения СВО.
«Пятая отдельная мотострелковая бригада 51-й армии осуществляет уничтожение формирований вооруженных сил Украины, заблокированных в Димитрове», — сказал Герасимов.
Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.Читать дальше