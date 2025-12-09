Ричмонд
Герасимов рассказал о ситуации в Димитрове

ВС РФ продолжают уничтожение формирований ВСУ, блокированных в Димитрове.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Продолжается уничтожение формирований ВСУ, заблокированных в Димитрове, заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск «Центр», действующими на днепропетровском направлении в зоне проведения СВО.

«Пятая отдельная мотострелковая бригада 51-й армии осуществляет уничтожение формирований вооруженных сил Украины, заблокированных в Димитрове», — сказал Герасимов.

