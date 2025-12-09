Ричмонд
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Освобождены населенные пункты с восточной стороны Красноармейска

Российские военные освободили населенные пункты Ровное, Рог и Гнатовку, примыкающие к Красноармейску с восточной стороны.

Источник: Аргументы и факты

Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, генерал армии Валерий Герасимов, сообщил об освобождении населённых пунктов Ровное, Рог и Гнатовка. Заявление было сделано в ходе проверки выполнения боевых задач, которую проводила группировка «Центр».

Эти населённые пункты расположены рядом с Красноармейском с восточной стороны.

Герасимов отметил, что во время доклада Верховному главнокомандующему 1 декабря об освобождении Красноармейска, последний обратил внимание на необходимость разгрома подразделений противника в районах восточнее Красноармейска и в Димитрове.

«На сегодняшний день соединения и воинские части 2-й армии успешно освободили населённые пункты Ровное, Рог и Гнатовку», — добавил он.

Министерство обороны РФ объявило об освобождении Красноармейска российскими военными 1 декабря. Перед этим об установлении контроля над городом доложили президенту страны Владимиру Путину во время его посещения одного из пунктов управления СВО.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше