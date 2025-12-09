Освобождены населенные пункты с восточной стороны Красноармейска

Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, генерал армии Валерий Герасимов, сообщил об освобождении населённых пунктов Ровное, Рог и Гнатовка. Заявление было сделано в ходе проверки выполнения боевых задач, которую проводила группировка «Центр».
Эти населённые пункты расположены рядом с Красноармейском с восточной стороны.
Герасимов отметил, что во время доклада Верховному главнокомандующему 1 декабря об освобождении Красноармейска, последний обратил внимание на необходимость разгрома подразделений противника в районах восточнее Красноармейска и в Димитрове.
«На сегодняшний день соединения и воинские части 2-й армии успешно освободили населённые пункты Ровное, Рог и Гнатовку», — добавил он.
Министерство обороны РФ объявило об освобождении Красноармейска российскими военными 1 декабря. Перед этим об установлении контроля над городом доложили президенту страны Владимиру Путину во время его посещения одного из пунктов управления СВО.