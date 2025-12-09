Вечером 8 декабря над Ростовской областью сбили пять БПЛА

В период с 17:00 до 23:00 8 декабря в небе над Ростовской областью дежурные средства ПВО отразили воздушную атаку. Над регионом было сбито пять БПЛА самолетного типа. Сообщили в Минобороны.
Всего за аналогичный период по стране было уничтожено 11 украинских дронов. По два беспилотника сбили над Брянской, Белгородской и Волгоградской областями.
