Вечером 8 декабря над Ростовской областью сбили пять БПЛА

Вечером в понедельник над Ростовской областью сбили дроны.

Источник: Комсомольская правда

В период с 17:00 до 23:00 8 декабря в небе над Ростовской областью дежурные средства ПВО отразили воздушную атаку. Над регионом было сбито пять БПЛА самолетного типа. Сообщили в Минобороны.

Всего за аналогичный период по стране было уничтожено 11 украинских дронов. По два беспилотника сбили над Брянской, Белгородской и Волгоградской областями.

