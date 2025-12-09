Ричмонд
В Ольхонском районе дочери погибшего бойца СВО передали орден Мужества

Владимир Бумбошкин погиб при выполнении боевого задания.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

9 декабря, в День Героев Отечества, в Ольхонском районе Иркутской области состоялась церемония передачи государственной награды семье погибшего военнослужащего. Орден Мужества, которым Владимир Бумбошкин был награжден посмертно, получила его дочь. Об этом сообщил мэр района Андрей Тыхеев.

— Владимиру Сергеевичу не суждено было вернуться домой с полей специальной военной операции. Его мужество и самопожертвование — вечный пример служения Отчизне, — сказал Андрей Тыхеев.

В своем обращении мэр также выразил глубокую признательность всем героям, пожелав защитникам Отечества и их семьям крепкого здоровья, мира и благополучия.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в зоне проведения специальной военной операции героически погиб Максим Денисов из Тулунского района.