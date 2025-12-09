Глава Генштаба Герасимов проверил работу группировки войск «Центр» в зоне СВО

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов побывал на передовом пункте группировки войск «Центр» и проверил ее боевую работу в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ… Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск “Центр”», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве уточнили, что группировка действует на Днепропетровском направлении в зоне СВО.
Герасимов на передовом пункте управления подчеркнул, что после освобождения Красноармейска главной задачей группировки является ликвидация остатков ВСУ, окруженных в районе Димитрова.
Кроме того, в завершении работы глава Генштаба вручил госнаграды бойцам, наиболее отличившимся при освобождении Красноармейска, уточнили в Минобороны.
Как писал сайт KP.RU, накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российская армия после освобождения Красноармейска сконцентрировались на ликвидации противника в соседнем Димитрове.
Напомним, 20 ноября Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что все силы противник бросил на деблокирование городов Красноармейск и Димитров, но российские подразделения уже взяли под свой контроль более 75% территорий этих населенных пунктов.