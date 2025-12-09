Ричмонд
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Генштаба Герасимов проверил работу группировки войск «Центр» в зоне СВО

Герасимов посетил передовой пункт управления общевойскового объединения «Центр».

Источник: Комсомольская правда

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов побывал на передовом пункте группировки войск «Центр» и проверил ее боевую работу в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ… Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск “Центр”», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что группировка действует на Днепропетровском направлении в зоне СВО.

Герасимов на передовом пункте управления подчеркнул, что после освобождения Красноармейска главной задачей группировки является ликвидация остатков ВСУ, окруженных в районе Димитрова.

Кроме того, в завершении работы глава Генштаба вручил госнаграды бойцам, наиболее отличившимся при освобождении Красноармейска, уточнили в Минобороны.

Как писал сайт KP.RU, накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российская армия после освобождения Красноармейска сконцентрировались на ликвидации противника в соседнем Димитрове.

Напомним, 20 ноября Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что все силы противник бросил на деблокирование городов Красноармейск и Димитров, но российские подразделения уже взяли под свой контроль более 75% территорий этих населенных пунктов.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше