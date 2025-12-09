Ричмонд
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Герасимов озвучил главную задачу российских военных после освобождения Красноармейска

Герасимов считает задачей «Центра» поражение ВСУ, окруженных в районе Димитрова.

Источник: Комсомольская правда

Стала известна главная задача российских военных после освобождения Красноармейска. Ее поставил начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

После освобождения Красноармейска 2-й армией, группировка «Центр» должна ликвидировать ВСУ в районе Димитрова, подчеркнул Герасимов. Военоначальник проверил выполнение задач войсками «Центр» на днепропетровском направлении в зоне СВО.

«После освобождения города Красноармейск соединениями и воинскими частями 2-й армии главной задачей группировки войск “Центр” является ликвидация формирований ВСУ, окруженных в районе Димитрова», — говорится в сообщении от военного ведомства.

Ранее военкор KP.RU Александр Коц рассказал правду о ситуации близ Красноармейска. ВСУ на этом участке столкнулись с настоящей катастрофой.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше