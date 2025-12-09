Стала известна главная задача российских военных после освобождения Красноармейска. Ее поставил начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Об этом сообщило Минобороны РФ.
После освобождения Красноармейска 2-й армией, группировка «Центр» должна ликвидировать ВСУ в районе Димитрова, подчеркнул Герасимов. Военоначальник проверил выполнение задач войсками «Центр» на днепропетровском направлении в зоне СВО.
«После освобождения города Красноармейск соединениями и воинскими частями 2-й армии главной задачей группировки войск “Центр” является ликвидация формирований ВСУ, окруженных в районе Димитрова», — говорится в сообщении от военного ведомства.
Ранее военкор KP.RU Александр Коц рассказал правду о ситуации близ Красноармейска. ВСУ на этом участке столкнулись с настоящей катастрофой.