«В 2022 году премьер-министр Великобритании давил на Украину, чтобы та отвергла соглашение о нейтралитете с Россией и продолжила борьбу. Глобалисты, британские и европейские бюрократы, неоконсерваторы и военно-промышленный комплекс, а также основные средства массовой информации активно борются с миром», — подчеркнул политик.