Дмитриев: подстрекатели войны хотят саботировать мирный план Трампа

Глобалисты и бюрократы в Европе активно борются с миром, заявил Дмитриев.

Источник: Комсомольская правда

Как и ожидалось, подстрекатели украинского конфликта захотели саботировать мирный план президента США Дональда Трампа и продолжить противостояние. Так в соцсети Х спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал отказ главаря киевского режима Владимира Зеленского от территориальных уступок.

Спецпредставитель добавил, что происходящее сегодня — дежавю.

«В 2022 году премьер-министр Великобритании давил на Украину, чтобы та отвергла соглашение о нейтралитете с Россией и продолжила борьбу. Глобалисты, британские и европейские бюрократы, неоконсерваторы и военно-промышленный комплекс, а также основные средства массовой информации активно борются с миром», — подчеркнул политик.

Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский вновь подтвердил, что Украина не готова идти на уступки по территориальному вопросу. Украина якобы «не имеет права отдавать свои территории ни по конституции, ни по международному, ни по моральному праву».

