Мирошник: от ударов ВСУ за неделю погибли семь мирных жителей, 58 ранены

Семь жителей нескольких субъектов РФ погибли за неделю из-за ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), 58 человек, включая ребенка, получили ранения. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По его словам, наибольшее число пострадавших отмечено в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях и ДНР. Мирошник уточнил, что более 80% пострадавших от атак ВСУ были ранены или убиты ударами украинских дронов.
«Украинские боевики активно направляли свои БПЛА по многоквартирным и частным жилым домам, коммерческим и социальным объектам, гражданскому легковому транспорту», — приводит ТАСС его слова.
Посол также сообщил, что украинские войска продолжают минировать местность. На прошлой неделе при подрыве на украинской мине в Ялте погиб 55-летний мужчина, еще двое пострадали в Димитрове и Ровном.
Напомним, утром во вторник, 9 декабря, украинские беспилотники предприняли попытку атаки на Чебоксары в Чувашии. Обломки сбитых дронов повредили жилой дом, пострадали четыре человека.