Отец погибшего участника СВО из Хабаровского края не получит выплат

В Хабаровском крае суд отказал в выплатах отцу погибшего участника СВО, бросившему сына более 40 лет назад, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
С иском о лишении мужчины права на выплаты в суд обратилась мать военнослужащего. Она указала, что в 1984 году он бросил семью и уехал в неизвестном направлении, и с тех пор никак себя не проявлял и сыну не помогал. И даже расторгнуть брак не удавалось из-за того, что не было известно местонахождение мужчины. О сыне он вспомнил только после его гибели: заявил о том, что ему положены выплаты.
Отец утверждал, что якобы после своего отъезда узнавал о сыне из воспитательных и медицинских учреждений, а от алиментов мать отказалась добровольно.
Изучив материалы дела, суд встал на сторону матери: было установлено, что мужчина без причин полностью уклонился от воспитания сына и потому не имеет права на получение выплат в связи с его гибелью. Но мужчина не согласился и обжаловал решение суда вплоть до кассационной инстанции.
— Судебная коллегия апелляционной инстанции признала выводы районного суда обоснованными, доводы апелляционной жалобы несостоятельными. Суд кассационной инстанции оставил судебные акты нижестоящих судов без изменения, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
Напомним, ранее в Хабаровске суд лишил живущего на Украине и бросившего сына отца права на выплату после гибели сына на СВО.