Отец погибшего участника СВО из Хабаровского края не получит выплат

С иском о лишении мужчины права на выплаты в суд обратилась мать военнослужащего. Она указала, что в 1984 году он бросил семью и уехал в неизвестном направлении, и с тех пор никак себя не проявлял и сыну не помогал. И даже расторгнуть брак не удавалось из-за того, что не было известно местонахождение мужчины. О сыне он вспомнил только после его гибели: заявил о том, что ему положены выплаты.