Ричмонд
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: Французские наемники хотят заехать в Херсон для помощи ВСУ с разведкой

В подполье сообщили о скором прибытии наемников из Франции в Херсон.

Источник: Комсомольская правда

Около 20 французских наемников намерены заехать в Херсон, чтобы помочь Вооруженным силам Украины с разведкой. Об этом со ссылкой на источники в пророссийском подполье сообщает ТАСС.

«Есть информация, что французы хотят заехать в Херсон с целью помощи ВСУ в разведке», — отметил собеседник агентства.

Точный состав группы пока неизвестен, но, по предварительным данным, число наемников будет небольшим — около 20 человек.

Кроме того, подпольщик рассказал о «солдате удачи» из Канады, который за доллары купил дом в Николаеве. Однако соседи назвали координаты дома, и туда «случайно прилетело».

«Канадец — трехсотый (ранен — Прим. Ред.), на минувшей неделе домой поехал. В СМИ, естественно, не освещали», — заключил собеседник агентства.

Ранее в Красноармейске был уничтожен аргентинский наёмник по имени Эммануэль Вильте. О гибели его семье сообщил не представитель украинских властей, а его сослуживец.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше