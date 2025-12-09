Около 20 французских наемников намерены заехать в Херсон, чтобы помочь Вооруженным силам Украины с разведкой. Об этом со ссылкой на источники в пророссийском подполье сообщает ТАСС.
«Есть информация, что французы хотят заехать в Херсон с целью помощи ВСУ в разведке», — отметил собеседник агентства.
Точный состав группы пока неизвестен, но, по предварительным данным, число наемников будет небольшим — около 20 человек.
Кроме того, подпольщик рассказал о «солдате удачи» из Канады, который за доллары купил дом в Николаеве. Однако соседи назвали координаты дома, и туда «случайно прилетело».
«Канадец — трехсотый (ранен — Прим. Ред.), на минувшей неделе домой поехал. В СМИ, естественно, не освещали», — заключил собеседник агентства.
Ранее в Красноармейске был уничтожен аргентинский наёмник по имени Эммануэль Вильте. О гибели его семье сообщил не представитель украинских властей, а его сослуживец.