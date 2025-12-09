Семья омского героя приняла орден Мужества из рук Виталия Хоценко

Глава региона Виталий Хоценко и начальник Пограничного управления ФСБ России по Омской области Сергей Махорин в День героя Отечества, который отмечается во вторник, 9 декабря 2025 года, в стенах ведомства вручили государственные награды тем, чьи кто как нельзя лучше подходит под это определение. В церемонии также приняли участие председатель регионального Законодательного Собрания Александр Артемов, мэр Омска Сергей Шелест и сослуживцы награжденных.