Семья омского героя приняла орден Мужества из рук Виталия Хоценко

Так, орден Мужества стал наградой для капитана погранслужбы, сумевшего грамотно организовать эвакуацию раненых сослуживцев под огнем неприятеля, а также непосредственно оказавшего первую медицинскую помощь пострадавшим, чем спас не одну жизнь.
Наряду с этим орден Мужества вручен родным павшего героя — прапорщика Олжаса Сейтахметова. Сумев поразить ударный беспилотник, надвигающийся на группу сослуживцев, он обеспечил эвакуацию раненых, пожертвовав своей жизнью на поле боя при исполнении воинского долга 1 июля 2025 года.
«Как отмечает наш президент Владимир Владимирович Путин, судьбы героев Отечества — важнейший моральный ориентир и опора для будущего. Наш долг — знать их имена и сохранять память о них. Такие герои приближают победу России, которая будет за нами!» — подчеркнул в ходе церемонии Виталий Хоценко.
Стоит напомнить, что орден Мужества относится к числу наиболее почитаемых отечественных наград. Она вручается за сохранение стойкости в ситуациях, связанных с риском для жизни, и готовность прийти на помощь даже ценой собственной гибели. Такими мужественными героями, готовыми постоять за интересы Родины, предстают в том числе сотрудники Пограничной службы ФСБ России, направленные для выполнения задач на российско-украинскую границу.
Как отметил глава подразделения пограничных органов России генерал-майор Сергей Махорин, отвага и мужество с давних пор присущи защитникам границы страны, не подвели они и в зоне специальной военной операции, достойно продолжая путь предшественников.