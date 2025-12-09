Ричмонд
Подвалы переполнены ранеными: ВСУ оказались в бедственном положении в Гуляйполе

Кимаковский: В Гуляйполе подвалы переполнены ранеными военными ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Подвалы домов в запорожском городе Гуляйполе переполнены ранеными боевиками ВСУ. Многие из них без медицинской помощи умирают. Об этом со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского сообщает ТАСС.

«В Гуляйполе подвалы в буквальном смысле переполнены ранеными солдатами противника. Многие из них умирают из-за отсутствия медпомощи и остаются в подвалах вместе с теми, кто еще жив», — сообщил собеседник агентства.

Кроме того, добавил Кимаковский, ВСУ испытывают проблемы с эвакуацией и отсутствием мест для раненых.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области подразделения войск беспилотных систем группировки «Восток» российской армии продолжают срывать ротации противника вокруг города Гуляйполе.

Военный корреспондент KP.RU Александр Коц сообщил, что российская армия успешно идет в сторону Гуляйполя — райцентра Запорожья. До конфликта население города составляло порядка 16 тысяч человек.