В Башкирии впервые в стране журналистам вручили удостоверения военкоров

«Несколько лет назад мы не представляли, что будут военные корреспонденты. В университете меня этому не учили. Вместе с коллегами, по ходу дела, мы обучались, на ходу за ленточкой. Ошибки совершали, да, бывало, не туда заезжали, попадали под обстрел, прилёты были, тяжело бывало иногда. Огромное спасибо за такую поддержку, она действительно необходима. Будем работать дальше», — отметил наш коллега, журналист телеканала БСТ Азат Садрыев.