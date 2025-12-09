В Башкирии впервые в стране журналистам вручили удостоверения военкоров

Сегодня во время XXIV съезда Союза журналистов республики, который прошел в Уфе, Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил удостоверения военных корреспондентов. Их получили корреспондент ИА «Башинформ» Эдуард Кускарбеков, наши коллеги с телеканала БСТ Азат Садрыев, Айнур Кабиров, Ильяс Батыргариев, Ильдар Юлдыбаев, Гузель Хамитова, Булат Садриев, Иван Шабрин и председатель Союза журналистов республики, главный редактор газеты «Башкортостан» Вадут Исхаков.
«Радий Фаритович, спасибо большое за поддержку. За этим документом — сотни тысяч километров, сотни тысяч строк. Очень много судеб, с которыми пришлось столкнуться за эти годы. Очень благодарен руководству нашего информагентства, союзу журналистов. Это действительно колоссальная работа. Спасибо большое за поддержку», — сказал Эдуард Кускарбеков в ответном слове.
«Несколько лет назад мы не представляли, что будут военные корреспонденты. В университете меня этому не учили. Вместе с коллегами, по ходу дела, мы обучались, на ходу за ленточкой. Ошибки совершали, да, бывало, не туда заезжали, попадали под обстрел, прилёты были, тяжело бывало иногда. Огромное спасибо за такую поддержку, она действительно необходима. Будем работать дальше», — отметил наш коллега, журналист телеканала БСТ Азат Садрыев.
Глава республики также вручил государственные награды республики. Так, звания «Заслуженный работник печати и СМИ республики удостоена корреспондент ИА “Башинформ” Галина Пантюхина.