Крымчане переделали «копейку» в пулеметную точку и передали в зону СВО

Машина предназначена для борьбы с дронами.

Источник: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте умельцы «Z гаража» переделали ВАЗ-2101 в пулеметную точку и передали в зону проведения специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.

«Отправляем из Ялты легендарную “копейку” на борьбу с дронами. Не простую, а с “тюнингом” под пулеметную точку», — написала градоначальница.

Переделанная «копейка» представляет собой машину без крыши и задней части. Там установили турель для крепления пулемета. Машину отправили на Донецкое направление.