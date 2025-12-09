Крымчане переделали «копейку» в пулеметную точку и передали в зону СВО

В Ялте умельцы «Z гаража» переделали ВАЗ-2101 в пулеметную точку и передали в зону проведения специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.
«Отправляем из Ялты легендарную “копейку” на борьбу с дронами. Не простую, а с “тюнингом” под пулеметную точку», — написала градоначальница.
Переделанная «копейка» представляет собой машину без крыши и задней части. Там установили турель для крепления пулемета. Машину отправили на Донецкое направление.